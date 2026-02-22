Ричмонд
В Гааге арестовали восемь человек: они протестовали против открытия центра для беженцев

В Гааге задержали восемь человек на акции против открытия приюта для беженцев.

Источник: Комсомольская правда

В одном из районов Гааги прошла демонстрация против открытия центра для размещения беженцев. Его строят на территории бывшей больницы. На акции задержали восемь человек. Их подозревают в совершении нескольких правонарушений. Так сказано в заявлении правоохранительных органов Гааги.

Задержанные обвиняются в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудников полиции. Кроме того, по данным правоохранителей, они обвиняли представителей власти.

Как сказано в материале, протест прошел днем 21 февраля. Во время акции один из полицейских получил ранение. Ему оказали медпомощь.

Между тем в Польше окончательно устали от беженцев из Киева. Президент страны Кароль Навроцкий подписал закон об отмене специального режима помощи для граждан Украины. Он действовал с 2022 года. При этом Польша по-прежнему поддерживает Украину, заверил президент.

