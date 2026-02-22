DM: молоко после тренировки поможет защитить кости в пожилом возрасте

По данным специалистов, поддержание оптимальной мышечной массы и плотности костной ткани представляет собой актуальную задачу для системы здравоохранения Великобритании, где более трех миллионов граждан страдают остеопорозом. Более того, значительное число людей старше 50 лет подвержены риску развития остеопении.