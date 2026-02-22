DM: молоко после тренировки поможет защитить кости в пожилом возрасте

Недавние научные исследования демонстрируют, что включение молока в рацион после физической нагрузки может способствовать предотвращению опасных переломов у людей пожилого возраста, пишет Daily Mail.
По данным специалистов, поддержание оптимальной мышечной массы и плотности костной ткани представляет собой актуальную задачу для системы здравоохранения Великобритании, где более трех миллионов граждан страдают остеопорозом. Более того, значительное число людей старше 50 лет подвержены риску развития остеопении.
Традиционно регулярные занятия спортом, особенно силовые тренировки, считались наиболее эффективным способом профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Однако новые исследования указывают на то, что добавление стакана молока к тренировкам может стать дополнительным средством защиты от остеопороза.
Согласно результатам исследования, молоко, употребляемое после физических нагрузок, способствует восстановлению мышечной ткани благодаря содержанию казеина и сывороточного белка, укрепляет костную ткань за счет высокого содержания кальция и витамина D, а также стабилизирует гормональный баланс и восполняет энергетические резервы организма.
Таким образом, регулярное включение молока в посттренировочный рацион способствует снижению риска переутомления и воспалительных процессов, а крепкие мышцы и кости обеспечивают повышенную мобильность и способствуют увеличению продолжительности жизни.
Ранее американские учёные также назвали способы снизить риск деменции почти на 40%.