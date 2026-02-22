Цифровой двойник: Life.ru узнал, как оспорить кредит, если лицо и голос подделала нейросеть

Сразу нужно подавать заявление в полицию по статье 159 УК РФ, мошенничество. Это очень важно, потому что без возбуждённого уголовного дела или хотя бы материала проверки дальше двигаться будет сложно. Параллельно нужно написать письменную претензию в банк, в которой вы указываете, что кредитный договор не заключали, вашей воли на совершение сделки не было, и что требуете признать договор недействительным.