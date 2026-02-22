Россияне не смогли завоевать медали в предпоследний день Олимпиады

МИЛАН, 22 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены Савелий Коростелев и Анастасия Семенова не смогли завоевать медали в предпоследний день Олимпийских игр в Италии.
Лыжник Коростелев вышел на старт гонки на 50 км классическим стилем. Россиянин около половины дистанции шел в группе лидеров, а затем стал отставать от тройки норвежцев: Йоханнеса Клебо, Мартина Нюэнгета и Эмиля Иверсена. Они прошли вместе 45 км, после чего Иверсен заметно отстал от своих соотечественников. На последнем подъеме Клебо оторвался от Нюэнгета, Иверсен финишировал третьим. Коростелев долгое время шел четвертым в одиночестве, однако его примерно за полтора километра до конца обогнал француз Тео Шели.
После гонки российский лыжник признался, что ему было очень тяжело. «Убит, — охарактеризовал свое состояние Коростелев. — Хочется сейчас [известного нецензурными высказываниями казахстанского теннисиста Александра] Бублика цитировать. Я на первом-втором круге понял, что сегодня очень тяжелые условия. Что это будет очень тяжелая гонка. Я удивился, что норвежцы в самом начале начали отрываться».
Клебо выиграл шестое золото из шести возможных на Олимпийских играх в Италии и стал первым спортсменом с таким количеством наград высшей пробы на одной Олимпиаде. До этого он одержал победу в скиатлоне, гонке с раздельным стартом, эстафете, личном и командном спринтах. На Играх 1980 года американский конькобежец Эрик Хайден пять раз поднимался на верхнюю ступень пьедестала. Годом ранее Клебо одержал победу во всех шести гонках на чемпионате мира.
Всего Клебо завоевал 11 золотых медалей в карьере, что является вторым результатом в истории Олимпийских игр. Больше выиграл только американский пловец Майкл Фелпс (23).
Семенова не смогла выйти в финал масс-старта.
Конькобежка Семенова выступала в масс-старте. Для попадания в финал спортсменке необходимо было занять место в восьмерке лучших по набранным очкам в спринте в своем полуфинальном забеге. Семенова стала девятой, набрав 1 очко и показав результат 8 минут 45,91 секунды.
«В полуфинале Игр люди бегут так, как будто это финал, поскольку по-другому не отобраться. Поэтому там нет возможности не выложиться на максимум. Если бы я отобралась, у меня 30 минут — и одеваться на следующий масс-старт, а ты уже выплеснулся», — сказала Семенова ТАСС.
«Тяжело предугадать поведение соперниц, и у меня это немного не получилось. Главная проблема была в том, что я не смогла рассчитать поведение противниц вокруг и сама наошибалась. Нужно было по-другому расставить акценты на масс-старте: в трех полуфинишах и в финальном финише надо было вести себя по-другому и не расплескиваться», — добавила она.
Победительницей масс-старта стала Марейке Груневауд из Нидерландов. Второе место заняла канадка Ивани Блонден, третьей стала американка Миа Манганелло. У мужчин золотую медаль завоевал Йоррит Бергсма, серебряную — датчанин Виктор Торуп, бронзовую — итальянец Андреа Джованнини.
Другие медали дня.
В субботу было разыграно два комплекта медалей во фристайле. Итальянец Симоне Деромедис одержал победу в дисциплине «ски-кросс». Второе место занял его соотечественник Федерико Томазони, третьим стал представитель Швейцарии Алекс Фива. Сборная США выиграла смешанные командные соревнования в акробатике. Второе место заняли швейцарцы, тройку лидеров замкнули китайцы. Финальные соревнования по фристайлу среди женщин в дисциплине «хафпайп» были перенесены на 22 февраля из-за непогоды.
Сборная Франции, которую представляли Тибо Ансельме и Эмили Арроп, выиграла эстафету в ски-альпинизме. Серебряные медали завоевали Йон Кистлер и Марианна Фаттон из Швейцарии, третьими стали испанцы Ориоль Кардона Коль и Ана Алонсо Родригес. Французская биатлонистка Осеан Мишлон заняла первое место в масс-старте. Второй финишировала ее соотечественница Жюлья Симон, третьей — представительница Чехии Тереза Воборникова.
Германские бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви стали лучшими в соревнованиях двоек. Второе место заняли их соотечественницы Лиза Буквитц и Неле Шутен. Третьими стали американки Кейлли Хамфрис и Джасмин Джонс.
Три медали были разыграны в командных игровых видах спорта. Мужская сборная Канады по керлингу обыграла команду Великобритании со счетом 9:6 и стала победителем олимпийского турнира. В женском турнире канадки со счетом 10:7 обыграли американок в матче за третье место. Бронзовым призером мужского хоккейного турнира стала сборная Финляндии, разгромившая команду Словакии со счетом 6:1.
Сборная Норвегии одержала досрочную победу.
Сборная Норвегии досрочно стала победителем общекомандного медального зачета Олимпиады. В активе норвежцев 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей. За ними следуют американцы (11−12−9). Тройку лидеров замыкает команда Нидерландов (10−7−3).
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.