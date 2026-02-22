Ричмонд
Сборная США занимает второе место перед последним днем Олимпиады

Победителем общекомандного зачета досрочно стала команда Норвегии.

МИЛАН, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная США занимает второе место в неофициальном общекомандном зачете Олимпийских игр в Италии после 15-го медального дня.

Американские спортсмены завоевали 11 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. В субботу сборная США лишилась шансов на первое место в зачете, победителем досрочно стала команда Норвегии, имеющая за день до конца Олимпиады 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых наград. Третье место занимают нидерландцы (10 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовые медали).

В заключительный день Олимпиады будет разыграно 5 комплектов наград.

