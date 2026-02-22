В ГД предложили индексировать пенсии четырежды в год

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил изменить подход к повышению пенсий. Он считает, что индексация должна проводиться каждые три месяца. Так он сказал в диалоге с ТАСС.
Сергей Миронов призвал в целом по-другому рассчитывать пенсии. Он напомнил, что в РФ ратифицировали международную конвенцию труда. Согласно ей, пенсия должна составлять не менее 40% от зарплаты.
«Нам нужно, чтобы индексировали пенсии раз в квартал. Не один раз в год по прошлому году, когда инфляция уже совершенно другая», — признал Сергей Миронов.
В марте 2026 года в России увеличат выплаты для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в феврале. Так, пенсии будут проиндексированы в два раза автоматически в беззаявительном порядке.