Фигуристка Петросян выступила с показательной программой на гала-шоу Олимпиады

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева обратилась к соотечественникам Аделии Петросян и Петру Гуменнику, которые выступали на Олимпиаде-2026 в Италии. Поддержку фигуристам спортсменка выразила в своём личном блоге в соцсетях. Как считает Медведева, Пётр Гуменник заслужил место на пьедестале. Особое внимание в своём посте она уделила выступлению Аделии Петросян. По словам фигуристки, она стала для неё отдельным поводом для гордости.