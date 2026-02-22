Ричмонд
Самые брутальные мужчины города в феврале: 30 ярких кадров

Пока город готовится к главному мужскому празднику, сибиряки доказывают делом: настоящий характер куется там, где тяжело. Мы собрали в одном репортаже кадры с двух самых «заряженных» спортивных площадок этих выходных.

На ринге первенства Новосибирской области по боксу зашкаливала концентрация воли. Здесь нет места сантиментам — только выверенные удары, тяжёлое дыхание и взгляд, сфокусированный на победе.

Чуть ранее развернулась мощная волна «Лыжни России — 2026». Здесь брутальность иная: покрытые инеем ресницы, пар от дыхания и мощные рывки на финишной прямой. Тысячи новосибирцев вышли на дистанцию, чтобы бросить вызов прежде всего самим себе.

Смотрите в нашем фоторепортаже, как выглядит настоящий сибирский дух.

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм.