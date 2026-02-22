Германские бобслеистки Нольте и Леви выиграли Олимпиаду в соревнованиях двоек

Ранее сообщалось, что российский лыжник Савелий Коростелёв завершил своё выступление на Олимпийских играх 2026 года в Италии, не сумев завоевать ни одной медали. В последней гонке — марафоне на 50 километров классическим стилем — он финишировал пятым. Всего на Олимпиаде Коростелёв принял участие в четырёх гонках. Ближе всего к пьедесталу он был в скиатлоне, где занял четвёртое место. В гонке с раздельным стартом на 10 километров он стал 15-м, в спринте не смог преодолеть квалификацию, показав 35-й результат.