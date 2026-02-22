Детей мигрантов обяжут покидать Россию: новые требования для 18-летних

Если закон будет принят, трудовые мигранты могут быть лишены вида на жительство или разрешения на временное пребывание, если их доходы не соответствуют установленным стандартам. Та же мера коснется иностранных граждан, проработавших в России менее десяти месяцев в год выдачи этих документов.