Детей мигрантов обяжут покидать Россию: новые требования для 18-летних

Правительство представило в Госдуму законопроект, который предлагает обязать детей трудовых мигрантов, достигших 18 лет, покидать Россию или оформлять патент. Документ опубликован в думской электронной базе.
Согласно пояснительной записке, 18-летние дети мигрантов должны покинуть Россию в течение 30 дней, если у них нет иных законных оснований для пребывания. Либо они должны подать заявление на получение патента и уплатить авансовый платеж, установленный статьей 227.1 Налогового кодекса.
Законопроект также вводит запрет на выдачу или продление трудового патента для мигрантов, чей доход ниже прожиточного минимума для себя и иждивенцев. Налоговые органы будут автоматически передавать данные о доходах в МВД.
Если закон будет принят, трудовые мигранты могут быть лишены вида на жительство или разрешения на временное пребывание, если их доходы не соответствуют установленным стандартам. Та же мера коснется иностранных граждан, проработавших в России менее десяти месяцев в год выдачи этих документов.
Ранее в России вступил в силу закон, требующий от МВД и образовательных учреждений оперативного обмена информацией о детях иностранных граждан. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что целью этой меры является упорядочивание миграционной сферы.
Также сбор биометрических данных у иностранных граждан, въезжающих в Россию, стал обязательным на всех пунктах пропуска, где имеется необходимое оборудование. Эксперимент продлится с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года.
Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что мигранты должны пользоваться услугами только одного российского банка. Он предложил открывать банковские счета для иностранных граждан только по заграничному паспорту.
Как писал KP.RU, в Госдуме предложили ужесточить санкций за уклонение мигрантов от медицинского освидетельствования. Согласно проекту, за отказ пройти медосмотр на иностранного гражданина будет наложен штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей.