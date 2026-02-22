NASA объявило о переносе запуска пилотируемой миссии к Луне Artemis II

Ракета-носитель Space Launch System (SLS) с кораблём Orion находилась на стартовой площадке во Флориде с 17 января. Однако в ночь на 21 февраля специалисты зафиксировали сбой в системе подачи гелия в промежуточной криогенной двигательной ступени. Айзекман пояснил, что изучить и устранить неполадку можно только в условиях сборочного цеха, куда и было решено вернуть комплекс.