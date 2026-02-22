Ричмонд
NASA объявило о переносе запуска пилотируемой миссии к Луне Artemis II

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о переносе запуска пилотируемой миссии к Луне Artemis II, который ранее планировался на март. Причиной стали выявленные технические неисправности. Об этом заявил глава ведомства Джаред Айзекман.

Источник: Life.ru

«Мартовское временное окно для запуска больше не будет рассматриваться. Я понимаю, что такое развитие событий разочаровывает», — сообщил Айзекман у себя на странице в соцсети X. Новая предполагаемая дата старта пока не называется.

Ракета-носитель Space Launch System (SLS) с кораблём Orion находилась на стартовой площадке во Флориде с 17 января. Однако в ночь на 21 февраля специалисты зафиксировали сбой в системе подачи гелия в промежуточной криогенной двигательной ступени. Айзекман пояснил, что изучить и устранить неполадку можно только в условиях сборочного цеха, куда и было решено вернуть комплекс.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

