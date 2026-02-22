Европейские лидеры не могут договориться по вопросу перевооружения. Отсутствие координации усилий подрывает безопасность ЕС. На это указало издание Euractiv.
По его данным, Франция, Германия и Италия сопротивляются объединению усилий по вопросам военных закупок. Они подрывают оборону Европы двусторонними договорами, считает автор.
«Вместо того, чтобы действовать сообща, страны ЕС наперегонки пытаются производить вооружение на своих условиях. Результатом этого является разделенная военная обстановка», — пишет издание.
Депутат ГД Леонид Слуцкий предупредил, что желание ЕС снабжать Киев оружием нанесет удар по единству Европы. Это связано, в том числе, со спорами вокруг кредита Украине. Европейцы так и не смогли договориться по его использованию.