Сборная Канады выиграла турнир по кёрлингу на Олимпиаде

Те временем, полуфинальный матч олимпийского хоккейного турнира между сборными Канады и Финляндии обслуживала бригада канадских арбитров, что вызвало неоднозначную реакцию после поражения финнов со счётом 2:3. Решающий эпизод случился в концовке третьего периода при ничейном счёте 2:2. Финский защитник Нико Миккола получил удаление до конца игры за игру высоко поднятой клюшкой, чем воспользовался канадский форвард Нэйтан Маккиннон.