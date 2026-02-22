Ричмонд
Умер композитор и основатель жанра сальса Вилли Колон

Один из основателей жанра сальса, композитор пуэрториканского происхождения Вилли Колон умер в возрасте 75 лет. Об этом 21 февраля сообщил телеканал NBC News со ссылкой на заявление семьи.

Источник: Известия

«С глубокой скорбью мы объявляем о кончине нашего любимого мужа, отца и известного музыканта Вилли Колона. Он мирно ушел сегодня утром, в окружении своей любящей семьи», — говорится в публикации семьи на Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Причина смерти не уточняется.

Вилли Колон родился 28 апреля 1950 года в Нью-Йорке. Он начал играть на трубе в 12 лет, затем перешел на тромбон и уже к 15 годам записывался на лейбле Fania Records. В течение карьеры он также работал продюсером и аранжировщиком многих альбомов латиноамериканской музыки.

Помимо музыки, Колон участвовал в общественной жизни Нью-Йорка, работал помощником и пресс-секретарем мэра Дэвида Динкинса с 1989 по 1993 год.