Один российский спортсмен поборется за медали в заключительный день Олимпиады

Непряева в 12:00 мск начнет выступление в масс-старте на дистанции 50 км. Ранее на Олимпиаде российская спортсменка заняла 17-е место в скиатлоне, не прошла квалификацию в спринте, а в раздельной гонке стала 21-й. В марафоне не примет участия действующая чемпионка мира в этой дисциплине шведка Фрида Карлссон, которая на этих Играх уже выиграла два золота, но недавно простудилась и пропустила последние тренировки.