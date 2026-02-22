Один российский спортсмен поборется за медали в заключительный день Олимпиады

МИЛАН, 22 февраля. /ТАСС/. Лыжница Дарья Непряева поборется за медали в заключительный день Олимпийских игр в Италии. Также олимпийские чемпионы станут известны в четырех других дисциплинах.
Непряева в 12:00 мск начнет выступление в масс-старте на дистанции 50 км. Ранее на Олимпиаде российская спортсменка заняла 17-е место в скиатлоне, не прошла квалификацию в спринте, а в раздельной гонке стала 21-й. В марафоне не примет участия действующая чемпионка мира в этой дисциплине шведка Фрида Карлссон, которая на этих Играх уже выиграла два золота, но недавно простудилась и пропустила последние тренировки.
В 12:00 мск начнутся заключительные попытки в состязаниях экипажей мужских бобов-четверок, в 13:05 мск стартует финал женского турнира по керлингу, в котором сыграют команды Швеции и Швейцарии. В 12:40 мск начнутся соревнования фристайлисток в дисциплине «хафпайп», которые должны были состояться в субботу, но были перенесены из-за непогоды.
Завершит медальную программу Олимпиады-2026 финал мужского турнира по хоккею, в котором за золото будут бороться сборные Канады и США (16:10 мск). В последний раз эти команды встречались в олимпийском финале в 2010 году на Играх в канадском Ванкувере, когда победу в овертайме со счетом 3:2 одержали хозяева соревнований. Канадцы взяли верх над сборной США (5:2) и в гостевом финале Игр-2002 в американском Солт-Лейк-Сити.
Торжественное закрытие Олимпийских игр пройдет на исторической «Арене ди Верона», церемония начнется в 22:30 мск и продлится около двух часов. В параде спортсменов смогут принять участие и россияне. Всего на Олимпиаду в Италии были заявлены 13 российских спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе.