Последний день масленицы: 15 фотографий домашних блинов

Прследний день Масленицы 22 февраля. Гуляния завершаются. Это прощеное воскресенье. люди искренне просят друг у дуруга прощения со словами «Прости меня за все» и слышат в ответ «Бог простит, прости и ты меня».Это важно для многих верующих простить и быть прощенным, чтобы груз обид не мешал и не тянул за собой до следующего Прощеного воскресенья.