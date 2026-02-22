Ричмонд
В Словакии пассажирский поезд насмерть сбил медведя весом 162 кг

Пассажирский поезд ночью столкнулся с медведем в Словакии.

Источник: Комсомольская правда

В центральной части Словакии пассажирский поезд насмерть сбил крупного медведя. Об этом сообщил госсекретарь министерства окружающей среды страны Филип Куффа.

«Еще один инцидент с медведем. Ночное столкновение поезда и медведя. Вес [зверя] 162 кг», — написал словацкий госсекретарь в социальной сети.

Куффа отметил, что инцидент стал первым дорожно-транспортным происшествием в Словакии в 2026 году. О возможных последствиях для движения поездов он не уточнил.

Ранее KP.RU писал, что в Индии дикий медведь проник на территорию школы прямо во время занятий и попытался утащить ученика шестого класса. Хищник выломал дверь кабинета и ворвался в класс.

Учителя и другие школьники смогли напугать медведя и прогнать его. Пострадавшего ребенка нашли в зарослях неподалеку от школы. Он получил несколько травм от когтей животного.