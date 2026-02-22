В Словакии пассажирский поезд насмерть сбил медведя весом 162 кг

В центральной части Словакии пассажирский поезд насмерть сбил крупного медведя. Об этом сообщил госсекретарь министерства окружающей среды страны Филип Куффа.
«Еще один инцидент с медведем. Ночное столкновение поезда и медведя. Вес [зверя] 162 кг», — написал словацкий госсекретарь в социальной сети.
Куффа отметил, что инцидент стал первым дорожно-транспортным происшествием в Словакии в 2026 году. О возможных последствиях для движения поездов он не уточнил.
Ранее KP.RU писал, что в Индии дикий медведь проник на территорию школы прямо во время занятий и попытался утащить ученика шестого класса. Хищник выломал дверь кабинета и ворвался в класс.
Учителя и другие школьники смогли напугать медведя и прогнать его. Пострадавшего ребенка нашли в зарослях неподалеку от школы. Он получил несколько травм от когтей животного.