Умер Вилли Колон, один из основателей жанра сальса

В субботу, 21 февраля, ушел из жизни один из основателей жанра сальса Вилли Колон. Композитору было 75 лет. О его смерти сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление семьи.
Известно, что Вилли Колон родился в Бронксе. В детстве он много времени проводил у бабушки в Пуэрто-Рико. Затем уехал жить в США. Подробности гибели композитора не уточняются.
«С глубокой скорбью мы объявляем о кончине нашего любимого мужа, отца и известного музыканта Вилли Колона. Он мирно ушел сегодня утром, в окружении своей любящей семьи», — сообщили родные основателя жанра сальса в своем заявлении в соцсети.
Ранее в возрасте 72 лет скончался барабанщик легендарной фолк-панк-группы The Pogues Эндрю Ранкен. Группу основали в 1982 году в Лондоне.