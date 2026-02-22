Россиянам назвали 3 упражнения, чтобы не выйти из машины развалиной после пробки

Эксперт советует начать с наклонов головы вправо и влево. Их нужно делать поочерёдно по 8−12 раз. Такое движение снижает усталость в шее и уменьшает риск головной боли. Также подойдут круговые движения плечами назад. Вращения также выполняют по 8−12 раз. Зарядка помогает убрать напряжение и вернуть подвижность плечевым суставам. Третье упражнение — сведение лопаток. Для этого нужно слегка наклониться вперёд, оторваться от спинки сиденья, затем отвести плечи назад и зафиксировать положение на 5 секунд. Повторить 10−15 раз. Это снимает зажимы в верхней части спины.