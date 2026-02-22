В NASA намерены отложить запуск аппарата для лунной миссии

NASA приняло решение о переносе запуска аппарата лунной миссии Artemis II и его возвращении в сборочный ангар с пусковой площадки в связи с выявленной неисправностью.
Агентство сообщило, что в настоящее время рассматриваются меры по возвращению ракеты Artemis II и корабля Orion в производственный комплекс.
Как уточнили в пресс-службе NASA, данная мера вызвана обнаружением проблемы с герметичностью гелиевой системы на криогенном участке двигателя. В результате сложившейся ситуации, вероятнее всего, также будет скорректировано стартовое окно, запланированное на март.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что компания SpaceX изменила свои планы, отложив миссию на Марс, запланированную на 2026 год. Теперь основное внимание компании будет сосредоточено на лунной программе.