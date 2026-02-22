Стало известно, где россияне празднуют 23 февраля: какие города выбирают граждане

Уже в понедельник в России отметят День защитника Отечества. Стало известно, какие города граждане выбрали для поездки на праздники. Так, самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Минск. Об этом в беседе с «Газетой.ру» сообщили эксперты сервиса путешествий «Туту».
Кроме того, россияне выделяют Стамбул и Ереван среди зарубежных направлений. По 4% путешественников отправились в Дубай и Тбилиси на 23 февраля.
«Пары чаще всего выбирают Москву — 37% от общего числа поездок на поездах, самолетах, автобусах. На втором месте — Санкт Петербург (20%), далее Краснодарский край», — отметили в сервисе.
В РФ между тем могут отменить визовый режим с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Депутат Сангаджи Тарбаев отметил, что Африка «находит своего туриста».