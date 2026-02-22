Приморский мед не исчезнет, несмотря на капризы погоды

Приморье — один из ведущих медоносных регионов России. И, несмотря на изменения климата, местные пчеловоды не собираются сдаваться. Они ищут новые способы работы, чтобы обеспечить приморцев вкусным и полезным медом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
По предварительным данным, в 2025 году в крае собрали около трех тысяч тонн меда. Это меньше, чем в предыдущие годы. Главная причина — неурожай липы, основного медоноса.
«Изменения климата становятся уже не аномалией, а нормой, поэтому нам нужно приспосабливаться к этим природным процессам», — рассказал руководитель Агентства по развитию пчеловодства Приморья Рамиль Еникеев.
Тем не менее, эксперт уверен, что дефицита меда в Приморье не будет. Пчеловоды активно работают над тем, чтобы компенсировать потери.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном дефиците меда в России из-за погодных аномалий и сокращения сбора в других регионах. Однако приморские пчеловоды настроены оптимистично.