Кравцов: обществознание с 1 сентября исключат из программы восьмых классов

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Обществознание с 1 сентября исключат из школьной программы 8-х классов, изучение этого предмета продолжится в 9−11-х классах, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Переход на новые программы по обществознанию происходит постепенно в течение двух лет. С 1 сентября 2025 года обществознание осталось для учеников 8−11-х классов, с 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в 9−11-х классах», — сказал Кравцов.
Министр добавил, что подготовка новых единых учебников по обществознанию для 9−11-х классов завершена.