Кравцов: обществознание с 1 сентября исключат из программы восьмых классов

«Переход на новые программы по обществознанию происходит постепенно в течение двух лет. С 1 сентября 2025 года обществознание осталось для учеников 8−11-х классов, с 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в 9−11-х классах», — сказал Кравцов.