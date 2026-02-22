Ричмонд
Кравцов: обществознание с 1 сентября исключат из программы восьмых классов

Кравцов: обществознание с 1 сентября будет изучаться только в 9−11-х классах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Обществознание с 1 сентября исключат из школьной программы 8-х классов, изучение этого предмета продолжится в 9−11-х классах, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Переход на новые программы по обществознанию происходит постепенно в течение двух лет. С 1 сентября 2025 года обществознание осталось для учеников 8−11-х классов, с 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в 9−11-х классах», — сказал Кравцов.

Министр добавил, что подготовка новых единых учебников по обществознанию для 9−11-х классов завершена.