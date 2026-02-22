Ричмонд
За «удостоверения» могут посадить: россиян предупредили о рискованных подарках на 23 февраля

Адвокат Зернов: покупка сувениров к 23 февраля может привести к сроку.

Источник: Комсомольская правда

Приобретение сувенирных «удостоверений» на маркетплейсах к 23 февраля может привести к уголовному делу. Об этом заявил адвокат Олег Зернов в интервью РИА Новости.

Юрист отметил, что на популярных интернет-платформах продаются шуточные удостоверения с настоящей символикой российских правоохранительных органов.

«Ответственность по статье 327 УК РФ наступает за приобретение и хранение такого “сувенира” в целях использования, а также за сам факт использования поддельного документа», — сказал адвокат.

Зернов добавил, что за подобные действия предусмотрено наказание вплоть до одного года лишения свободы. Он рекомендовал гражданам избавиться от подобных «подарков».

Ранее KP.RU сообщал, что в понедельник в России будет отмечаться День защитника Отечества. Самыми популярными направлениями для поездок на этот праздник стали Москва, Санкт-Петербург и Минск.