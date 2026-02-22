В России расширят льготы на покупку авиабилетов: кому будет доступна скидка в 50%

С января прошлого года с такой скидкой могут летать дети от 2 до 12 лет в сопровождении родителя. Теперь появится возможность взять льготный авиабилет для ребенка, следующего по маршруту с любым взрослым. В Минтрансе уточнили, что их данные должны быть внесены в одно бронирование.