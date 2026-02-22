В России расширят льготы на покупку авиабилетов: кому будет доступна скидка в 50%

В России расширят льготы на покупку авиабилетов. С 1 марта этого года пятидесятипроцентная скидка будет распространена на детей, следующих без сопровождения родителей. Об этом оповестили в Минтрансе, цитирует ТАСС.
С января прошлого года с такой скидкой могут летать дети от 2 до 12 лет в сопровождении родителя. Теперь появится возможность взять льготный авиабилет для ребенка, следующего по маршруту с любым взрослым. В Минтрансе уточнили, что их данные должны быть внесены в одно бронирование.
«Скидка 50% на авиабилеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям будет также действовать для детей, следующих с любым взрослым», — оповестили в ведомстве.
Стоит упомянуть субсидированные авиабилеты. Они доступны для нескольких категорий россиян. Например, доступны льготные авиаперевозки в Калининградскую область по 21 маршруту. Субсидиями могут воспользоваться, в том числе, пенсионеры и граждане до 22 лет.