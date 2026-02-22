Диакон призвал отказаться от употребления алкоголя в Великий пост

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Православным людям желательно отказаться от алкоголя на период Великого поста, подобную практику воздержания внедряли в монастырях русские святые. Об этом ТАСС рассказал ответственный за организацию трезвенной работы при храмах города Москвы диакон Иоанн Клименко.
«В современной практике будет очень хорошо, если человек полностью откажется от алкоголя на время поста, это хорошее упражнение. Если брать древний Иерусалимский устав, то там не исключалась возможность употребления вина в воскресные дни во время Великого поста. Но древние наши русские святые, например, преподобный Иосиф Волжский, писали подробно, что этот устав именно в части вина для нашего народа не подходит — потому что разрешишь пить помалу, будут пить помногу», — сказал он.
Отец Иоанн добавил, что лучшим для человека всегда является полное исключение алкоголя из жизни. «Это будет гораздо лучше и для самого человека, и будет добрым примером для ближних, многие из которых соблазняются от этого, а многие даже и погибают», — подчеркнул диакон.
Он также напомнил о важности отказа от алкоголя в День защитника Отечества 23 февраля, приходящегося в 2026 году на строгий первый день поста. «Вышло такое совпадение, что 23 февраля у нас — это первый день поста. И если следовать уставу, то в этот день вообще не вкушается пища. Понятно, что не у всех есть возможность так строго выдерживать пост, но, конечно, исключить алкоголь в этот день было бы очень и очень хорошо», — заключил собеседник агентства.
Великий пост — самый строгий и долгий из постов православного христианства — начинается в понедельник, 23 февраля. Вместе со Страстной седмицей (неделей) он продлится почти 50 дней и завершится 12 апреля празднованием Пасхи, или Воскресения Христова. На всем его протяжении рыбу, согласно уставу, разрешается есть только в праздники Благовещения и Входа Господня в Иерусалим, а рыбную икру — в Лазареву субботу. При этом в церкви отмечают, что каждый верующий может определить свою меру поста вместе со своим духовным наставником или с врачом, исходя из своего здоровья и жизненных обстоятельств.