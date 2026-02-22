Диакон призвал отказаться от употребления алкоголя в Великий пост

Он также напомнил о важности отказа от алкоголя в День защитника Отечества 23 февраля, приходящегося в 2026 году на строгий первый день поста. «Вышло такое совпадение, что 23 февраля у нас — это первый день поста. И если следовать уставу, то в этот день вообще не вкушается пища. Понятно, что не у всех есть возможность так строго выдерживать пост, но, конечно, исключить алкоголь в этот день было бы очень и очень хорошо», — заключил собеседник агентства.