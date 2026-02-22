Судмедэксперт рассказал, как впервые за 25 лет нашел бычий цепень при вскрытии

По словам специалиста, во время вскрытия он обнаружил внутри тела бычьего цепня — паразита длиной в несколько метров. Он рассказал, что за 25 лет работы он столкнулся с таким впервые. Находка оказалась настолько уникальной, что посмотреть на нее собрались коллеги со всего морга, у которых за десятилетия практики тоже не было подобных случаев. Врач отметил, что после смерти человека паразит также погибает.