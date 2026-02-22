Судмедэксперт рассказал, как впервые за 25 лет нашел бычий цепень при вскрытии

Известный судмедэксперт Алексей Решетун в интервью YouTube-каналу блогера Павла Костина рассказал о редчайшем случае из своей 25-летней практики, который заставил сбежаться весь персонал морга.
По словам специалиста, во время вскрытия он обнаружил внутри тела бычьего цепня — паразита длиной в несколько метров. Он рассказал, что за 25 лет работы он столкнулся с таким впервые. Находка оказалась настолько уникальной, что посмотреть на нее собрались коллеги со всего морга, у которых за десятилетия практики тоже не было подобных случаев. Врач отметил, что после смерти человека паразит также погибает.
Роскачество выявило кишечную палочку в красной икре пяти торговых марок. Бактерии этой группы обнаружили в продукции под брендами «Московский рыбокомбинат», «Русское море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра». Чем опасна кишечная палочка, возможно ли определить ее без специальной экспертизы и как выбрать настоящую икру, «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елены Соломатиной.
Ранее терапевт и паразитолог Эдуард Бартули предупредил россиян о возможных рисках употребления недостаточно обработанного мяса. Он отметил, что паразитические черви, такие как бычий и свиной цепень, могут присутствовать в продуктах животноводства, однако большинство из них гибнет при тепловой обработке — при температуре выше 70 градусов.