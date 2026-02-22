В РФ внесут изменения в изучение обществознания в школах: какой будет новая программа

В России постепенно меняют программу изучения обществознания. С сентября прошлого года предмет преподают для учеников восьмого-одиннадцатого классов. Однако в 2026 году система изменится. Школьники начнут изучать обществознание только с девятого класса. Так заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что изучение обществознания будет проходить три года. Подготовка новых учебников уже завершена, добавил министр.
«Переход на новые программы по обществознанию происходит постепенно в течение двух лет… С 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в девятых-одиннадцатых классах», — уведомил Сергей Кравцов.
Он также сообщил о некоторых изменениях в процедуре поступления в педвузы. Абитуриенты должны будут сдавать профильный ЕГЭ с 2027 года. Экзамен вводится вместо ЕГЭ по обществознанию.