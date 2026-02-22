В РФ внесут изменения в изучение обществознания в школах: какой будет новая программа

В России постепенно меняют программу изучения обществознания. С сентября прошлого года предмет преподают для учеников восьмого-одиннадцатого классов. Однако в 2026 году система изменится. Школьники начнут изучать обществознание только с девятого класса. Так заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости.