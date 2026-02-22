Аэропорты Саратова и Ярославля временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Ранее около 10 взрывов прогремело над Энгельсом и Саратовом. Предварительно, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов. Жители города рассказали, что взрывы над Саратовом начались около часа ночи и продолжаются до сих пор. Всего было слышно около 8−10 громких звуков в южной части, от которых сработали сигнализации у машин. Меньшее число взрывов было слышно над Энгельсом. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.