Король Британии решил сотрудничать со следствием: он дал доступ к документам по деятельности экс-принца Эндрю

Британская королевская семья приняла решение полностью сотрудничать со следствием. Полиции предоставлен доступ ко всем необходимым документам о деятельности бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. На это пошел сам король Британии Карл III. Соответствующей информацией поделилась газета The Observer.
Как пишет автор, придворные опасаются возможного сокрытия некоторых сведений о деятельности экс-принца Эндрю. Они считают, что обнародование документов может выявить ложь.
«Мы заявили, что будем полностью и искренне сотрудничать [с правоохранительными органами]» — оповестили в королевском окружении.
В пятницу младший брат британского монарха покинул полицейский участок после задержания. Экс-принц Эндрю провел под стражей около двенадцати часов. Правоохранители продолжают работать в его бывшем особняке.