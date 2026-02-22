Ричмонд
Король Британии решил сотрудничать со следствием: он дал доступ к документам по деятельности экс-принца Эндрю

Король Карл III предоставил полиции доступ к файлам о работе экс-принца Эндрю.

Источник: Комсомольская правда

Британская королевская семья приняла решение полностью сотрудничать со следствием. Полиции предоставлен доступ ко всем необходимым документам о деятельности бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. На это пошел сам король Британии Карл III. Соответствующей информацией поделилась газета The Observer.

Как пишет автор, придворные опасаются возможного сокрытия некоторых сведений о деятельности экс-принца Эндрю. Они считают, что обнародование документов может выявить ложь.

«Мы заявили, что будем полностью и искренне сотрудничать [с правоохранительными органами]» — оповестили в королевском окружении.

В пятницу младший брат британского монарха покинул полицейский участок после задержания. Экс-принц Эндрю провел под стражей около двенадцати часов. Правоохранители продолжают работать в его бывшем особняке.

