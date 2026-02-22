Ричмонд
«Атланта» проиграла в первом туре MLS, Миранчук вышел на замену

Команда проиграла «Цинциннати» со счетом 0:2.

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. «Атланта» в гостях со счетом 0:2 уступила «Цинциннати» в матче первого тура регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на замену на 73-й минуте и не отметился результативными действиями. Миранчуку 30 лет, он выступает за «Атланту» с июля 2024 года. В прошлом сезоне его признали автором лучшего гола команды в турнире. В прошедшем регулярном чемпионате MLS «Атланта» заняла 14-е место в Восточной конференции и не сумела выйти в плей-офф. Миранчук провел 36 матчей в разных турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

В следующем туре «Атланта» в ночь на 1 марта по московскому времени на выезде сыграет с «Сан-Хосе», «Цинциннати» тогда же в гостях встретится с «Миннесотой».

