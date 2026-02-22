Москвичам назвали способ выгодно ездить в транспорте

Цветкова подчеркнула, что проездные билеты для обучающихся в столице — самые доступные среди других российских городов-миллионников. Гибкое тарифное меню позволяет выбрать количество дней — 30 или 90, а также виды транспорта: в зоне «Центральная» — это билеты с возможностью проезда только на наземном транспорте или только на метро, МЦК и МЦД, а также «Единые», в которые также включен проезд на железнодорожном транспорте. В зоне «Пригород» доступны «Единые» на 30 или 90 дней, по которым также можно оплатить проезд на смежных столичных автобусных маршрутах проекта «Москва-область».