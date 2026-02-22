Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Финляндии по хоккею завоевала бронзу на ОИ-2026, разгромив Словакию

Финляндия одержала уверенную победу над Словакией в матче за третье место в хоккейном турнире на Олимпиаде в Милане, завершив встречу со счётом 6:1.

Источник: Life.ru

Счёт был открыт «Львами» — шайбу забросил Себастьян Ахо на 7-й минуте. Эрик Хаула отличился на 28-й и 58-й минутах. Роопе Хинтц забил на 48-й минуте, Каапо Какко — на 49-й, а Йоэль Армиа — на 55-й. У Словакии единственный гол на 39-й минуте забил Томаш Татар.

А ранее сборная США по хоккею разгромила команду Словакии в полуфинале Олимпиады в Милане со счётом 6:2. Американцы с первых минут взяли высокий темп и не оставили сопернику шансов на победу. Счёт уже на 5-й минуте открыл Дилан Ларкин. В финале американцы сыграют с Канадой — матч за золото состоится 22 февраля в 16:10 мск.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше