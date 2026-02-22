Сборная Финляндии по хоккею завоевала бронзу на ОИ-2026, разгромив Словакию

А ранее сборная США по хоккею разгромила команду Словакии в полуфинале Олимпиады в Милане со счётом 6:2. Американцы с первых минут взяли высокий темп и не оставили сопернику шансов на победу. Счёт уже на 5-й минуте открыл Дилан Ларкин. В финале американцы сыграют с Канадой — матч за золото состоится 22 февраля в 16:10 мск.