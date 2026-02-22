С 1 марта начнется блокировка сайтов по продаже табака: Росалкогольтабакконтроль получил полномочия

Аналогичные полномочия служба уже имеет в отношении сайтов с информацией о дистанционной продаже алкоголя. С 2018 года Росалкогольтабакконтроль принял более 58 тыс. решений, на основании которых был ограничен доступ к соответствующим интернет-ресурсам.