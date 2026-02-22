С 1 марта начнется блокировка сайтов по продаже табака: Росалкогольтабакконтроль получил полномочия

С 1 марта Росалкогольтабакконтроль получит право принимать решения о досудебной блокировке сайтов, распространяющих информацию о продаже табачной продукции, кальянов и устройств типа IQOS. Об этом следует из документа правительства России.
Закон был принят в конце 2025 года. Теперь правительство утвердило профильное ведомство для реализации этих полномочий. Нарушающие сайты будут включаться в реестр интернет-ресурсов с запрещенной информацией на территории РФ.
Аналогичные полномочия служба уже имеет в отношении сайтов с информацией о дистанционной продаже алкоголя. С 2018 года Росалкогольтабакконтроль принял более 58 тыс. решений, на основании которых был ограничен доступ к соответствующим интернет-ресурсам.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу вейпов и табачной продукции на остановках общественного транспорта. Уточняется, что запрет не будет распространяться на торговые точки, если они являются единственным местом продажи табака в населенном пункте.