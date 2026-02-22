Утвержден перечень обследований для оценки репродуктивного здоровья россиян

Кроме этого, у женщин в возрасте 21−49 лет раз в пять лет проводится анализ на определение ДНК-вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска, он позволяет узнать тип ВПЧ, оценить вирусную нагрузку и риск развития рака шейки матки. Также в этом возрасте при положительном результате анализа на ВПЧ запланировано жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки.