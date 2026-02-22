Ричмонд
Экономист объяснила, какой запас наличных нужно иметь дома

Доцент Белянчикова посоветовала хранить дома запас наличности на три месяца.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В условиях экономической нестабильности лучше иметь дома запас наличных, который покроет самые необходимые траты на один-три месяца, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

«Основой для расчета является сумма ваших расходов на еду, транспорт и лекарства. Также следует учитывать доступность банковских услуг, включая надежность инфраструктуры, например, частоту отключений электричества или интернета, удаленность от банкоматов, поскольку все это увеличивает потребность в наличных», — рассказала она.

В качестве минимума нужно иметь при себе наличные, чтобы обеспечить текущие расходы на одну-две недели. Но в условиях технических сбоев лучше подстраховаться и держать сумму на один-три месяца. Это поможет и в случае форс-мажора.

В запасах лучше иметь как мелкие, так и крупные купюры, хранить их в нескольких разных местах, а также в качестве альтернативы иметь некоторую сумму в валюте и даже драгметаллах, если поблизости есть места, где это можно превратить в наличные.