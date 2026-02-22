Активность на Солнце упала до самых низких значений за два года

А ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило о переносе запуска пилотируемой миссии к Луне Artemis II, который ранее планировался на март. Причиной стали выявленные технические неисправности. Специалисты зафиксировали сбой в системе подачи гелия в промежуточной криогенной двигательной ступени. Изучить и устранить неполадку можно только в условиях сборочного цеха.