Активность на Солнце упала до самых низких значений за два года

Солнце вошло в фазу минимальной активности, достигнув самого низкого значения за два года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Солнечная активность после бурного января и ещё более бурного начала февраля продолжает падать вниз стремительным домкратом. Индекс солнечной активности достиг сегодня нулевого уровня — впервые с апреля 2024 года», — говорится в заявлении. Учёные подчёркивают, что всего 2,5 недели назад ситуация выглядела совершенно иначе.

По мнению специалистов, на данный момент не прослеживаются механизмы, способные прервать спад. Ранее Солнце установило два рекорда столетия: по силе радиационного шторма и по количеству мощных вспышек в одной области. Текущая динамика напоминает начало продолжительной фазы пониженной активности.

«При этом полное прекращение активности на этой стадии цикла считается пока маловероятным. Провал может быть длительным, но всё же временным», — заключили в лаборатории.

А ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило о переносе запуска пилотируемой миссии к Луне Artemis II, который ранее планировался на март. Причиной стали выявленные технические неисправности. Специалисты зафиксировали сбой в системе подачи гелия в промежуточной криогенной двигательной ступени. Изучить и устранить неполадку можно только в условиях сборочного цеха.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

