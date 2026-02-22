Учёные сообщили о неожиданном резком падении солнечной активности

Солнечная активность снизилась до значений, которые не наблюдались последние два года, при этом спад продолжается, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Солнечная активность после бурного января и ещё более бурного начала февраля продолжает падать вниз», — говорится в Telegram-канале учреждения.
Отмечается, что в субботу, 21 февраля, впервые с апреля 2024 года индекс активности Солнца достиг нулевого уровня. Специалисты лаборатории пока не могут сказать, что может переломить этот процесс.
«Звезда, побив в начале года сразу два рекорда текущего столетия (по силе радиационного шторма и по числу сильных вспышек в одной области), кажется полностью опустошенной», — подчёркивается в публикации.
В Лаборатории уточнили, что сейчас ситуация выглядит как начало очень продолжительного спада. Вместе с тем учёные считают маловероятным полное прекращение солнечной активности.
Напомним, 16 февраля Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН проинформировала, что на Солнце появилась корональная дыра в виде дракона. Представители учреждения опубликовали снимок светила и пояснили, что при наличии воображения можно разглядеть «пламя», которое он как бы выдыхает.