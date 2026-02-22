«Вы — моя жизнь»: Умерший актер Эрик Дейн оставил дочерям прощальное послание

Американский актер Эрик Дейн, известный по ролям в сериалах «Анатомия страсти» и «Эйфория», скончался в возрасте 53 лет 19 февраля от бокового амиотрофического склероза. Платформа Netflix выпустила посмертное интервью с ним в рамках проекта Famous Last Words, где он обратился к своим дочерям с прощальными словами.
В тяжелом монологе Дейн сформулировал четыре главных урока для 15-летней Билли и 14-летней Джорджии: жить настоящим, найти свою страсть, мудро выбирать друзей и бороться до конца с достоинством. Актер объяснил, что выбор друзей — одно из важнейших решений в жизни. Он признался, что из-за болезни больше не может делать простые вещи, как раньше, но научился принимать другой формат жизни. Дейн рассказал, что теперь друзья сами приходят к нему — они не делают ничего особенного, просто находятся рядом, и это бесценно. Он призвал дочерей любить своих друзей и держаться за них.
Он также призвал дочерей никогда не сдаваться.
— Эта болезнь забирает мое тело, но она никогда не заберет мой дух. Вы — два разных человека, но обе сильные, вы унаследовали эту стойкость от меня. Вы мое сердце, вы мое все. Спокойной ночи, — подчеркнул актер.
Несмотря на смертельный диагноз, Дейн продолжал сниматься до последнего и завершил работу над финальным сезоном «Эйфории».
О смерти актера стало известно 20 февраля.