«Вы — моя жизнь»: Умерший актер Эрик Дейн оставил дочерям прощальное послание

В тяжелом монологе Дейн сформулировал четыре главных урока для 15-летней Билли и 14-летней Джорджии: жить настоящим, найти свою страсть, мудро выбирать друзей и бороться до конца с достоинством. Актер объяснил, что выбор друзей — одно из важнейших решений в жизни. Он признался, что из-за болезни больше не может делать простые вещи, как раньше, но научился принимать другой формат жизни. Дейн рассказал, что теперь друзья сами приходят к нему — они не делают ничего особенного, просто находятся рядом, и это бесценно. Он призвал дочерей любить своих друзей и держаться за них.