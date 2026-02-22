Ричмонд
Кустурица рассчитывает выпустить «Последний срок» в прокат в 2027 году

Сербский режиссер планирует снять фильм по одноименному роману Валентина Распутина.

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сербский режиссер Эмир Кустурица рассчитывает выпустить фильм «Последний срок» по одноименному роману Валентина Распутина в прокат в 2027 году. Об этом он сообщил ТАСС.

«Я думаю, выпуск [фильма в прокат] будет в следующем году, в 2027», — сказал он.

Как ранее рассказал ТАСС режиссер, съемки начнутся в мае и продлятся до октября 2026 года. Картина будет сниматься в Сербии. Сюжет классического произведения в фильме будет перенесен в трагикомический контекст современной Сербии.

Повесть Распутина «Последний срок» рассказывает о деревенской старухе Анне, чья приближающаяся смерть становится поводом для приезда ее взрослых детей в родной дом.