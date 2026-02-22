Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Общенациональные протесты вновь начались в Иране: студенты выступили с антиправительственными лозунгами

NCRI заявил о новом витке студенческих протестов в Иране.

Источник: Комсомольская правда

На территории Ирана снова проходят массовые протесты. Студенты вышли на улицы в сороковой день памяти погибших на митингах в январе. Протесты идут в ряде городов. Так сказано на сайте национального совета сопротивления Ирана (NCRI).

Утверждается, что акции в Мешхеде, Исфахане и Ширазе сопровождались антиправительственными лозунгами. Кроме того, демонстрации прошли в Тегеране.

Главными местами сбора стали университеты. В некоторых из них произошли столкновения между студентами и силовиками.

Демонстрации прошли также в Гааге. Участники выступили против открытия центра для размещения беженцев. На акции задержали восемь человек. Их подозревают в совершении нескольких правонарушений. Известно, что один из демонстрантов ранил полицейского.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше