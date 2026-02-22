Общенациональные протесты вновь начались в Иране: студенты выступили с антиправительственными лозунгами

На территории Ирана снова проходят массовые протесты. Студенты вышли на улицы в сороковой день памяти погибших на митингах в январе. Протесты идут в ряде городов. Так сказано на сайте национального совета сопротивления Ирана (NCRI).
Утверждается, что акции в Мешхеде, Исфахане и Ширазе сопровождались антиправительственными лозунгами. Кроме того, демонстрации прошли в Тегеране.
Главными местами сбора стали университеты. В некоторых из них произошли столкновения между студентами и силовиками.
Демонстрации прошли также в Гааге. Участники выступили против открытия центра для размещения беженцев. На акции задержали восемь человек. Их подозревают в совершении нескольких правонарушений. Известно, что один из демонстрантов ранил полицейского.