«Совместный ритуал»: Ветврач рассказала, как растопить сердце даже самой недоверчивой кошки

Тактильный контакт — один из важнейших способов коммуникации между владельцем и его питомцем. Для формирования привязанности следует проводить больше времени рядом с любимцем, даря ему внимание и ласку. Например, многим кошкам и собакам нравятся поглаживания по шее или бокам и бережные объятия. Также укрепить дружбу можно с помощью совместного досуга, например, во время прогулок и активных игр, когда владелец и питомец вместе переживают положительные эмоции.
Марианна Онуфриенко.
Доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных.
По словам эксперта, питомец должен чувствовать комфорт и иметь личное пространство. Иногда животному нужно побыть одному, и это нужно уважать. Чтобы понимать своего любимца, стоит наблюдать за его поведением и изучать язык тела: движения хвоста и ушей у кошек показывают радость или раздражение, у собак моргание, положение ушей и виляние хвоста сигнализируют об игривом настроении и готовности к общению.
Предсказуемость в распорядке дня помогает животным чувствовать себя безопасно. Собаку лучше кормить в одно и то же время, а кошке обеспечить регулярный доступ к корму. При этом важно, чтобы еду по возможности давал хозяин — так питомец будет ассоциировать вас с заботой.
«Также полезно придерживаться постоянного времени для отхода ко сну. Перед этим можно ввести небольшой совместный ритуал — спокойную игру, ласковое общение или несколько минут внимания питомцу. Такой привычный вечерний момент помогает укрепить эмоциональную связь», — подчеркнула специалист.
Ранее основатель парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков назвал главную ошибку Токийского зоопарка и предложил забрать Панча в Крым. Трогательная история крошечного макака из Японии по имени Панч облетела весь мир. Оставленный собственной матерью, малыш-сирота нашёл неожиданное утешение в простой плюшевой игрушке — в ней обезьянка словно обрела замену тому теплу, которого лишилась. Хотя в дикой природе случаи отторжения потомства — явление хоть и печальное, но нередкое, именно в такие моменты особенно важна помощь человека. Зубков выразил готовность принять Панча под своё крыло, предложив профессиональный взгляд на то, как помочь малышу пережить этот сложный этап.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.