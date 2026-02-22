«Совместный ритуал»: Ветврач рассказала, как растопить сердце даже самой недоверчивой кошки

Ранее основатель парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков назвал главную ошибку Токийского зоопарка и предложил забрать Панча в Крым. Трогательная история крошечного макака из Японии по имени Панч облетела весь мир. Оставленный собственной матерью, малыш-сирота нашёл неожиданное утешение в простой плюшевой игрушке — в ней обезьянка словно обрела замену тому теплу, которого лишилась. Хотя в дикой природе случаи отторжения потомства — явление хоть и печальное, но нередкое, именно в такие моменты особенно важна помощь человека. Зубков выразил готовность принять Панча под своё крыло, предложив профессиональный взгляд на то, как помочь малышу пережить этот сложный этап.