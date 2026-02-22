В Минпросвещения рассказали об изменениях в программе изучения обществознания

«Переход на новые программы по обществознанию происходит постепенно в течение двух лет. С 1 сентября 2025 года обществознание осталось для учеников восьмых-одиннадцатых классов, с 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в девятых-одиннадцатых классах», — пояснил министр.
Кроме того, Кравцов сообщил о завершении подготовки новых единых учебников по обществознанию для старшеклассников.
Ранее Сергей Кравцов сообщил, что Министерство просвещения Российской Федерации изменит правила приёма в педагогические вузы. Уже с 1 сентября вступит в силу приказ, который повлияет на абитуриентов кампании 2027/2028 учебного года. Главное нововведение — отмена обязательного ЕГЭ по обществознанию для поступающих на педагогические направления по математике, физике, астрономии, информатике, химии, биологии, русскому языку и литературе. Вместо него абитуриентам предстоит сдавать профильный предмет.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.