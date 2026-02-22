Автомобиль взорвался в центре Львова, погибли полицейские

Ранее подобное происшествие произошло в ночь на 24 декабря на Елецкой улице в Москве: полицейские заметили подозрительного мужчину у служебного автомобиля. Они попытались задержать его, но в этот момент злоумышленник привел в действие взрывчатку. В результате детонации СВУ погибли трое человек — полицейские Илья Климанов и Максим Горбунов и сам подрывник. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Позднее стало известно, что подрывник мог действовать по заданию мошенников. «Вечерняя Москва» собрала главное о произошедшем.