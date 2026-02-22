Автомобиль взорвался в центре Львова, погибли полицейские

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два мощных взрыва, в результате которых погибли правоохранители. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Инцидент произошел на пересечении улицы Шпитальной и торгового центра «Магнус». Взрывы раздались с интервалом около десяти минут после того, как на вызов прибыли наряды патрульной полиции. По данным депутата горсовета Игоря Зинкевича, среди пострадавших также может быть военнослужащий Нацгвардии.
Взрывы были настолько сильными, что их слышали жители всех районов города. В близлежащих зданиях выбило окна, на месте ощущается запах гари. По предварительным данным, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле, либо произошел подрыв гранаты — официального подтверждения этой информации пока нет.
Воздушная тревога во Львове и области в момент взрывов не объявлялась. Место происшествия оцеплено, работают экстренные службы, следователи выясняют обстоятельства трагедии, передает MK.ru.
Ранее подобное происшествие произошло в ночь на 24 декабря на Елецкой улице в Москве: полицейские заметили подозрительного мужчину у служебного автомобиля. Они попытались задержать его, но в этот момент злоумышленник привел в действие взрывчатку. В результате детонации СВУ погибли трое человек — полицейские Илья Климанов и Максим Горбунов и сам подрывник. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Позднее стало известно, что подрывник мог действовать по заданию мошенников. «Вечерняя Москва» собрала главное о произошедшем.