УК начнут штрафовать за отсутствие домового чата в MAX

«Приказ Минстроя РФ о домовых чатах не вводит отдельного нового штрафа именно за отсутствие домового чата или неразмещение информации в Mах. Однако несоблюдение требований может быть квалифицировано как нарушение правил управления многоквартирным домом. В таком случае применяется статья 7.23.3 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей», — заявил собеседник РИА Новости.
Парламентарий напомнил, что с 1 сентября вступит в силу обязанность для управляющих организаций обеспечить официальное взаимодействие с жителями через Max. С 17 февраля на платформе должны размещаться данные о режиме работы, телефоны и электронная почта, а также контакты диспетчерской и аварийной служб.
Управляющим компаниям сейчас может грозить штраф до 350 тысяч рублей за ненадлежащее содержание кровли, в том числе за несвоевременную очистку от снега и наледи. В случае причинения ущерба наступает гражданско-правовая либо уголовная ответственность, пишет «Царьград».