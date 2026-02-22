В РФ вступают в силу новые правила авиаперевозок: компании обяжут садить рядом некоторых пассажиров

В России 1 марта вступят в силу новые правила авиаперевозок. В том числе, компании будут обязаны размещать на соседних местах пассажиров с двумя и более детьми. Так рассказали в Минтрансе, пишет ТАСС.
Отмечается, что правило применят в отношении детей до 12 лет. Теперь четко определено, что под соседними местами понимаются те места, которые расположены непосредственно рядом друг с другом в одном ряду и не через проход.
«Уточнены случаи рассадки с большим количеством детей — в таком случае родители и дети размещаются в одном ряду, разделенном проходом, или на соседних рядах, находящихся непосредственно впереди или позади», — объяснили в Минтрансе.
Кроме того, с марта расширят льготы на покупку авиабилетов. Пятидесятипроцентная скидка будет распространена на детей, следующих без сопровождения родителей.