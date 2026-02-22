Из школьной программы восьмых классов исключат один предмет

«Переход на новые программы по обществознанию происходит постепенно в течение двух лет. С 1 сентября 2025 года обществознание осталось для учеников восьмых-одиннадцатых классов, с 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в девятых-одиннадцатых классах», — сказал Кравцов в беседе с РИА Новости.