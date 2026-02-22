Отсутствие домового чата в MAX: чем рискуют управляющие компании и ТСЖ

Как писал KP.RU, мессенджер MAX теперь используется для авторизации на «Госуслугах». Пользователи сообщают, что больше не могут войти на портал иным способом. В Минцифры РФ объяснили, что переход на этот метод авторизации связан с борьбой с мошенничеством.