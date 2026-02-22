Отсутствие домового чата в MAX: чем рискуют управляющие компании и ТСЖ

Управляющие компании и ТСЖ могут получить штраф до 300 тысяч рублей за отсутствие домового чата в национальном мессенджере MAX или за неразмещение информации на этой платформе. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.
«Приказ Минстроя РФ о домовых чатах не вводит отдельного нового штрафа именно за отсутствие домового чата или неразмещение информации в Mах. Однако несоблюдение требований может быть квалифицировано как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований к деятельности управляющей организации», — сказал депутат в интервью РИА Новости.
Якубовский пояснил, что в таком случае штрафы для должностных лиц могут составлять до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 300 тысяч рублей. При повторных нарушениях возможна дисквалификация руководителя.
Как писал KP.RU, мессенджер MAX теперь используется для авторизации на «Госуслугах». Пользователи сообщают, что больше не могут войти на портал иным способом. В Минцифры РФ объяснили, что переход на этот метод авторизации связан с борьбой с мошенничеством.