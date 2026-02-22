В России меняется порядок психиатрического освидетельствования работников

«Приказом Минздрава, который вступает в силу 1 марта 2026 года, конкретизировано, что освидетельствование работника должно проводиться комиссией врачей-психиатров, а не одним специалистом. Также чётко установлена процедура: если на обязательном периодическом медосмотре выявлены признаки психического расстройства, работодатель обязан направить сотрудника на такое освидетельствование», — сказал Нилов.