В Хабаровске открылась выставка графики московской художницы Смольяниновой

В Хабаровске в Дальневосточном художественном музее открылась персональная выставка «Эпифании» московской художницы Марии Смольяниновой. Об этом сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.
Мария Смольянинова работает в технике офорта и различных видах гравюры на металле, таких как акватинта, резерваж, мягкий лак, меццо-тинто и сухая игла. Она часто сочетает несколько приёмов в одной работе, чтобы передать тончайшие переходы тонов от глубокого чёрного до пронзительной белизны.
Слово «эпифании» в названии выставки означает явление, откровение или отражение — именно через такие мгновенные впечатления и эмоции художница строит свои образы. От первого замысла до завершения произведения иногда проходят годы, но она старается сохранить первоначальное ощущение.
На выставке представлены гравюры, созданные по мотивам поездок по России и зарубежью. Среди них «Январь в Крыму», «Московский рэгтайм», «Музыка Петербурга», «Сакартвело», «Вечный пейзаж» и «Свияжск». Работы отличаются виртуозным исполнением, лирической атмосферой и умением находить исключительное в обыденном.