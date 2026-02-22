В Хабаровске открылась выставка графики московской художницы Смольяниновой

Мария Смольянинова работает в технике офорта и различных видах гравюры на металле, таких как акватинта, резерваж, мягкий лак, меццо-тинто и сухая игла. Она часто сочетает несколько приёмов в одной работе, чтобы передать тончайшие переходы тонов от глубокого чёрного до пронзительной белизны.